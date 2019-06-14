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РИА Новости

Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над регионами

Вчера, 13:28
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над регионами, сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
В пятницу газета "Ведомости" написала, что нуждающиеся в помощи регионы получили кураторов из числа федеральных министров. Десять отстающих регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге по четырем показателям: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.
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"Могу подтвердить, что Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов", - сказал Осипов.
Он также добавил, что премьер продолжит серию совещаний, посвящённых развитию регионов со слабой экономикой. Он напомнил, что первое было посвящено развитию Тувы.
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Дмитрий МедведевПолитика
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