МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над регионами, сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

В пятницу газета " Ведомости " написала, что нуждающиеся в помощи регионы получили кураторов из числа федеральных министров. Десять отстающих регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге по четырем показателям: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.

"Могу подтвердить, что Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов", - сказал Осипов.