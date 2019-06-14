Вора, которого приняли за Цапка, надо предъявить людям, считает адвокат

КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Уроженца Киргизии, которого приняли за умершего главу кущевской группировки Сергея Цапка, нужно скорее поймать и предъявить людям, заявил РИА Новости директор юридической компании "Центр правосудия", оказывающей помощь потерпевшим от рук банды, Армен Восканян, добавив, что не сомневается в данных прокуратуры.

Во вторник кубанская "Комсомольская правда" сообщила, что жители края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить личность человека, попавшего на фото на месте ДТП 4 июня. Они утверждают, что в кадр попал человек, имеющий внешнее сходство с Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО в июле 2014 года. Как сообщает издание, жители станицы Кущевской уверены, что на фотографии именно Цапок, и утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована. По словам Восканяна, эта информация сильно взволновала кущевцев.

Региональная прокуратура утром в четверг опровергла данные о поступившем от юристов потерпевших обращении, но спустя несколько часов сообщила, что человеком, которого приняли за Цапка, является некий Виталий Никифоров, уроженец Бишкека, находящийся в федеральном розыске за кражу.

"Я не могу ставить по сомнение (заявление прокуратуры о Никифорове – ред.)… Мы обратились… У них есть месяц на официальный ответ. Более ясно будет, когда его задержат. Я думаю, что и в их интересах - скорее его задержать, чтобы показать людям", - заявил Восканян.