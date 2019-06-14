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РИА Новости

"Союз-2" запустит с Восточного 34 спутника из 12 стран

Вчера, 13:25
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Космодром "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ракете-носителю "Союз-2.1б" в начале июля предстоит вывести на околоземную орбиту с космодрома Восточный 34 космических аппарата из 12 стран мира, сообщила в пятницу компания "Главкосмос пусковые услуги".
"Главкосмос пусковые услуги" является оператором коммерческих пусков. Компания была создана по решению госкорпорации "Роскосмос" и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.
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Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что пуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный с метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 и несколькими десятками малых космических аппаратов намечается на 5 июля в 08.41 мск.
"Кроме космического аппарата "Метеор-М" ракета-носитель выведет на орбиту еще 33 спутника, включая три космических аппарата российских университетов: "Сократ" от НИИЯФ МГУ; АмурСат (АмГУ-1), созданный совместно Амурским государственным университетом и НИИЯФ МГУ; а также ВДНХ-80 – совместная разработка НИИЯФ МГУ и ВДНХ, которая предназначена для детей и студентов, увлекающихся космонавтикой и посещающих секции ВДНХ", - говорится в сообщении на сайте компании.
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"Остальные малые космические аппараты принадлежат иностранным заказчикам из Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, США, Израиля, Швеции, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии. С российской стороны подготовку и старт иностранных малых космических аппаратов курируют АО "Главкосмос" и АО "Главкосмос Пусковые Услуги", - отмечает компания.
Всего с апреля 2016 года с Восточного выполнены четыре запуска, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.
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Космодром ВосточныйДвадцать восьмого апреля 2016 года состоялся первый запуск с космодрома Восточный. Ракета успешно доставила на орбиту три спутника. Подробнее о космодроме и первом запуске — в инфографике Ria.ru
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Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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