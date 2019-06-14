Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" поднялась на второе место в парламентском рейтинге, ее готовы поддержать 7,9% респондентов, свидетельствуют данные исследования центра "Социс", опубликованные в пятницу.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" публиковала данные опроса, согласно которому рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" составлял 47,5%. Второе место занимала "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,4% поддержки) Юрия Бойко, а на третьем была "Европейская солидарность", за которую были готовы голосовать 7,9% жителей Украины.

Согласно инфографике, приведенной в исследовании, партию Зеленского "Слуга народа" поддерживают 42,6% потенциальных избирателей. Партию "Европейская солидарность" поддерживают 7,9% опрошенных, а "Оппозиционную платформу – За жизнь" - 7,7% респондентов.

По данным исследования, остальные партии не преодолевают проходной барьер, так как их рейтинг составляет менее 5%.

Исследование проводилось с 29 мая по 6 июня 2019 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 4 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1,6%.