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РИА Новости

Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге

Вчера, 13:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" поднялась на второе место в парламентском рейтинге, ее готовы поддержать 7,9% респондентов, свидетельствуют данные исследования центра "Социс", опубликованные в пятницу.
Ранее социологическая группа "Рейтинг" публиковала данные опроса, согласно которому рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" составлял 47,5%. Второе место занимала "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,4% поддержки) Юрия Бойко, а на третьем была "Европейская солидарность", за которую были готовы голосовать 7,9% жителей Украины.
Согласно инфографике, приведенной в исследовании, партию Зеленского "Слуга народа" поддерживают 42,6% потенциальных избирателей. Партию "Европейская солидарность" поддерживают 7,9% опрошенных, а "Оппозиционную платформу – За жизнь" - 7,7% респондентов.
По данным исследования, остальные партии не преодолевают проходной барьер, так как их рейтинг составляет менее 5%.
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Исследование проводилось с 29 мая по 6 июня 2019 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 4 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1,6%.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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