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РИА Новости

Эксперт рассказал, как Турция может ответить на отказ США поставлять F-35

Вчера, 13:08
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости, Алена Палажченко. Турция может в ответ на ее исключение из программы по производству истребителей пятого поколения F-35 из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 закрыть расположенную на ее территории радиолокационную станцию (РЛС) раннего оповещения о ракетном нападении, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе, заявил РИА Новости живущий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.
"Среди вариантов ответных мер Турции может быть закрытие радара системы ЕвроПРО в Кюреджике, обращение в суд за компенсацией, так как деньги были уплачены, неучастие в учениях НАТО и США, прекращение обмена разведданных по террористам", - сказал Ахметов.
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11 июня, 13:18
"Собака на сене". США отказались обучать турецких пилотов летать на F-35Турецкие пилоты, обучавшиеся в США полетам на самолетах F-35, отстранены от тренировок, сообщили СМИ. Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik отметил, что, несмотря на шантаж со стороны США, Анкара не отказывается от приобретения С-400 у России.
По его словам, авиабаза Инджирлик в провинции Адана на юге Турции, где дислоцированы ВВС США, "не такой большой козырь" для Анкары. "Немцы оттуда уже передислоцировались в Иорданию. США сейчас уже изучают варианты базирования в Катаре, Греции, Восточной Европе. Для Турции закрытие авиабазы Инджирлик скорее будет минусом в плане ее влияния в НАТО и стратегического значения для США", - добавил собеседник агентства.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
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Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна примет ответные меры в случае ее исключения из программы F-35.
Система РЛС AN/TPY-2, дислоцированная в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции, была введена в строй в начале 2012 года. Ее функционирование обеспечивают военнослужащие ВС США.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
5661001
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С-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАВ мире
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