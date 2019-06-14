Эксперт рассказал, как Турция может ответить на отказ США поставлять F-35

АНКАРА, 14 июн - РИА Новости, Алена Палажченко. Турция может в ответ на ее исключение из программы по производству истребителей пятого поколения F-35 из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 закрыть расположенную на ее территории радиолокационную станцию (РЛС) раннего оповещения о ракетном нападении, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе, заявил РИА Новости живущий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

"Среди вариантов ответных мер Турции может быть закрытие радара системы ЕвроПРО в Кюреджике, обращение в суд за компенсацией, так как деньги были уплачены, неучастие в учениях НАТО и США, прекращение обмена разведданных по террористам", - сказал Ахметов.

По его словам, авиабаза Инджирлик в провинции Адана на юге Турции, где дислоцированы ВВС США, "не такой большой козырь" для Анкары. "Немцы оттуда уже передислоцировались в Иорданию. США сейчас уже изучают варианты базирования в Катаре, Греции, Восточной Европе. Для Турции закрытие авиабазы Инджирлик скорее будет минусом в плане ее влияния в НАТО и стратегического значения для США", - добавил собеседник агентства.

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна примет ответные меры в случае ее исключения из программы F-35.