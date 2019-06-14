Власти Киселевска не нашли червей в питьевой воде после жалоб жителей

КЕМЕРОВО, 14 июн – РИА Новости. Жизнеспособных яиц и личинок гельминтов в питьевой воде Киселевска, жители которого жаловались на наличие в воде червей, не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Киселевского городского округа со ссылкой на проводивших анализы воды специалистов Роспотребнадзора.