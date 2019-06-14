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РИА Новости

Власти Киселевска не нашли червей в питьевой воде после жалоб жителей

Вчера, 13:08
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КЕМЕРОВО, 14 июн – РИА Новости. Жизнеспособных яиц и личинок гельминтов в питьевой воде Киселевска, жители которого жаловались на наличие в воде червей, не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Киселевского городского округа со ссылкой на проводивших анализы воды специалистов Роспотребнадзора.
Первые сообщения о червях в воде в поселке Карагайлинский стали поступать еще 7 мая. Массово находить червей в воде карагайлинцы начали с 22 мая, а 31 мая они с баночками и стаканами, где плавают черви, собрались на городской площади, чтобы выразить возмущение властям. В сети появилось видео, на котором замглавы по ЖКХ города Киселевска Сергей Шишкин демонстративно выпивает принесенную одной с жительниц воду, в которой плавает нечто, похожее на червя, чтобы доказать, что в воде не червь, а, предположительно, личинка комара.
Прокуратура Киселевска организовала проверку качества воды и направила поручение в Роспотребнадзор.
"Специалисты Роспотребнадзора провели паразитологическое исследование воды. В документе написано: жизнеспособные яйца и личинки гельминтов не обнаружены", – сообщила пресс-служба городского округа.
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
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РоспотребнадзорКиселевскКемеровоПроисшествия
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