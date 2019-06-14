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РИА Новости

В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода

Вчера, 13:01
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САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что неподалеку от остановки общественного транспорта "Стрелка" на проспекте 50 лет Октября пожилого мужчину сбили насмерть в районе нерегулируемого пешеходного перехода.
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"Двенадцатого июня в 23.25 (22.25 мск) водитель автомашины ВАЗ-2112 на освещенном участке автодороги в зоне нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть мужчину, который в результате ДТП скончался на месте. В ходе проверки установлено, что автомобилем управлял сотрудник патрульно-постовой службы полиции УМВД по Саратову", - говорится в сообщении.
В главке отметили, что полицейский ехал в свободное от службы время, его анализы направлены на экспертизу, чтобы установить, был ли он трезв в момент аварии.
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Управление по работе с личным составом главка МВД проводит служебную проверку по факту ДТП, уточнили в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, за рулем ВАЗ-2112 находился 22-летний водитель.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по региону, по результатам проведенного исследования алкогольного опьянения у полицейского не установлено, однако сам он уже уволен.
"В настоящее время он уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - сказал собеседник агентства.
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