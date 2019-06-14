Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T13:00Z
https://ria.ru/20190614/1555569638.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155554/27/1555542772_0:95:913:609_1036x0_80_0_0_dcca4c84484bc7791dc9050bd0ea81d0.jpg
РИА Новости

Китай призвал стороны к сдержанности в связи с инцидентом в Оманском заливе

Вчера, 13:00
407
© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
"Китай выражает обеспокоенность в связи с постоянным обострением обстановки в заливе. Мы надеемся, что соответствующие стороны будут сохранять хладнокровие и проявят сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации обстановки", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя инцидент.
Он выразил надежду на то, что стороны будут сообща обеспечивать безопасность навигации в соответствующих водах, а также поддерживать мир и стабильность в регионе. "Это соответствует общим интересам всего международного сообщества", - подчеркнул китайский дипломат.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Вчера, 11:26
Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.
202000
Обсудить 0
Инцидент с танкерами в Оманском заливеКитайИранСШАВ мире
Рекомендуем
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
РИА
Новости
Эксперт рассказал, как Турция может ответить на отказ США поставлять F-35
Президент Украины Владимир Зеленский
В Берлине назвали темы предстоящих переговоров Меркель и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Лидеры ШОС договорились противостоять технологиям, подрывающим безопасность
Лента
новостей
Петр Порошенко
Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге
Петр Порошенко
КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию, пишут СМИ
Степан Полторак
Глава Минобороны Украины заявил, что готов к отставке
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Китай намерен развивать отношения с Ираном
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над регионами
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на танкере в Оманском заливе потушили, заявил владелец судна
Эмблема саммита ШОС
ШОС усилит борьбу с попытками вовлечь молодежь в экстремистские группировки
В Германии заявили, что осуждают все шаги, ведущие к разрыву ДРСМД
Церемония фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Условием мира в Сирии является сохранение ее суверенитета, заявили в ШОС
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Германии призвали провести расследование инцидентов в Оманском заливе
В "Нафтогазе" призвали изменить закон о комиссии по энергетике
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:08Правительство одобрило проект о развитии авиапарка гражданских самолетов
12:07Участники СВМДА подтвердили приверженность ДНЯО
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
Лента новостейМолния