Китай призвал стороны к сдержанности в связи с инцидентом в Оманском заливе

ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

"Китай выражает обеспокоенность в связи с постоянным обострением обстановки в заливе. Мы надеемся, что соответствующие стороны будут сохранять хладнокровие и проявят сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации обстановки", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя инцидент.

Он выразил надежду на то, что стороны будут сообща обеспечивать безопасность навигации в соответствующих водах, а также поддерживать мир и стабильность в регионе. "Это соответствует общим интересам всего международного сообщества", - подчеркнул китайский дипломат.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.