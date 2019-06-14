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РИА Новости

В "Нафтогазе" призвали изменить закон о комиссии по энергетике

Вчера, 13:00
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КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Топ-менеджер НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что в стране необходимо изменить законодательство по регулированию в энергетики после признания неконституционным создания комиссии по госрегулированию в этой сфере.
Как сообщило в пятницу издание ZN.ua, Конституционный суд Украины признал, что бывший президент Петр Порошенко нарушил конституцию, образовав национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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"Последствия такого решения Конституционного суда — это более сложный юридический вопрос. Но чтобы не было хаоса и будущем, нужно вносить изменения в закон и выбирать новый состав регулятора", - написал Витренко на своей странице в Facebook.

Порошенко образовал комиссию по госрегулированию с сфере энергетики 27 августа 2014 года. Верховная рада 22 сентября 2016 года приняла закон "О национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что комиссия является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.
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