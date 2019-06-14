В Берлине назвали темы предстоящих переговоров Меркель и Зеленского

БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудят 18 июня двусторонние отношения, реализацию минских соглашений и реформы на Украине, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Во вторник, 18 июня, канцлер примет в своем ведомстве с воинскими почестями нового президента Украины Зеленского. В ходе рабочего обеда оба политика обсудят двусторонние отношения, реализацию минского соглашения с целью урегулирования конфликта на востоке Украины, а также украинский процесс реформ", - сказала Деммер.
По итогам встречи пройдет пресс-конференция, добавила она.