В Берлине назвали темы предстоящих переговоров Меркель и Зеленского

"Во вторник, 18 июня, канцлер примет в своем ведомстве с воинскими почестями нового президента Украины Зеленского. В ходе рабочего обеда оба политика обсудят двусторонние отношения, реализацию минского соглашения с целью урегулирования конфликта на востоке Украины, а также украинский процесс реформ", - сказала Деммер.