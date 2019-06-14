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РИА Новости

В Берлине назвали темы предстоящих переговоров Меркель и Зеленского

Вчера, 12:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудят 18 июня двусторонние отношения, реализацию минских соглашений и реформы на Украине, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Во вторник, 18 июня, канцлер примет в своем ведомстве с воинскими почестями нового президента Украины Зеленского. В ходе рабочего обеда оба политика обсудят двусторонние отношения, реализацию минского соглашения с целью урегулирования конфликта на востоке Украины, а также украинский процесс реформ", - сказала Деммер.
По итогам встречи пройдет пресс-конференция, добавила она.
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Ульрике ДеммерВладимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияУкраинаВ мире
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