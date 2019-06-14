Разрешенную скорость на дорогах можно повысить до 160 км/ч, считает эксперт

"Введение повышенного скоростного режима на определенных автомагистралях – это распространенная практика в мире. Более того, на некоторых наших трассах можно было бы ввести и больший порог, скажем 160 км/ч – при условии, что дорожное полотно и инфраструктура позволяют это сделать. Другое дело, какое количество российских дорог будет соответствовать нововведениям. Ведь дорожный фонд в большей части регионов оставляет желать лучшего", - сказал Цветков.