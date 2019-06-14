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РИА Новости

Разрешенную скорость на дорогах можно повысить до 160 км/ч, считает эксперт

Вчера, 12:53
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Разрешенную скорость на дорогах в России можно повысить не до 130 км/ч, а до 160 км/ч, считает председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
Ранее газета "Коммерсант" написала, что лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час, соответствующий проект подготовил научно-исследовательский институт Минтранса.
"Введение повышенного скоростного режима на определенных автомагистралях – это распространенная практика в мире. Более того, на некоторых наших трассах можно было бы ввести и больший порог, скажем 160 км/ч – при условии, что дорожное полотно и инфраструктура позволяют это сделать. Другое дело, какое количество российских дорог будет соответствовать нововведениям. Ведь дорожный фонд в большей части регионов оставляет желать лучшего", - сказал Цветков.
Также эксперт подчеркнул, что сейчас на магистралях не редко люди ездят больше разрешенной скорости, и статистика не подтверждает повышенную аварийность на таких участках дорог.
"На магистралях не редко люди ездят больше разрешенной скорости. Сейчас это нарушение, но на многих участках дороги оно не создает никаких проблем другим участникам дорожного движения, поэтому нужно разрешать официально. И никакой статистики повышенной аварийности на таких трассах не наблюдается", - заключил эксперт.
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