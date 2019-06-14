В Россию в 2018 году переселилось более ста тысяч соотечественников

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Около 108 тысяч человек, проживающих за рубежом, переселилось в прошлом году в Россию, воспользовавшись государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, заявил министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.
"Количество территорий, на которых она действует, ежегодно расширяется и уже охватывает 75 субъектов. В прошлом году переселилось около 108 тысяч человек, что на 19% больше запланированного", - приводит слова руководителя ведомства пресс-служба МВД РФ.
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По словам Колокольцева, популярными у переселенцев остаются регионы Центрального, Сибирского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Также в этом году вырос поток переселенцев на Дальний Восток.
"С января по апрель в округ (Дальневосточный федеральный округ – ред.) прибыло порядка двух тысяч человек. Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 40%", - заявил министр.
Также сейчас активно осуществляется прием и рассмотрение заявлений о приобретении российского гражданства в упрощенном порядке от иностранных граждан, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, различных категориях граждан Украины и лиц без гражданства, заключил министр.