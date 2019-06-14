Пермские следователи начали сбор информации о гибели россиянки в Бахрейне

ПЕРМЬ, 14 июн - РИА Новости. Следователи уточняют информацию о гибели в Бахрейне уроженки Пермского края, сообщил РИА Новости помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ СК РФ по региону Андрей Олин.
В среду жительница Верещагинского района Пермского края Светлана Евдокимова написала в соцсети "ВКонтакте", что 5 июня в Бахрейне была убита ее сестра, при этом, по словам Евдокимовой, посольство в транспортировке тела отказало. Она обратилась к пользователям соцсети с просьбой о помощи в сборе средств. В пятницу Евдокимова сообщила РИА Новости, что необходимая сумма почти собрана.
"СК уточняет информацию, которая была распространена в социальных сетях, подключены необходимые службы, сотрудники Следственного комитета и полиции", - сказал агентству Олин.
Ранее сообщество "ВКонтакте" "Тревожные новости" сообщило, что погибшая девушка в середине мая отправилась в Бахрейн на заработки в сфере обслуживания, это был не первый ее визит в арабскую страну. В паблике отметили, что предполагаемого преступника "уже задержали".