Организаторы "Тотального диктанта" ошиблись в написании слова "вуз"

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея зародилась в Новосибирском госуниверситете в 2004 году. В этом году диктант написали более 236 тысяч человек по всему миру, из них более 186 тысяч — в России.