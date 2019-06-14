Организаторы "Тотального диктанта" ошиблись в написании слова "вуз"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец пообещала исправить орфографическую ошибку в опросе, разосланном подписчикам.
На ошибку обратила внимание радиостанция "Говорит Москва". По ее данным, организаторы "Тотального диктанта" собираются запустить платные обучающие курсы и разослали подписчикам опрос, чтобы выяснить отношение к этой идее. Обнаружилось, что в одном из пунктов слово "вуз" написано прописными буквами, тогда как, согласно орфографическому словарю, эта аббревиатура пишется строчными.
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Ребковец подтвердила, что такая рассылка действительно была.
"Видимо, просмотрели, поскольку опрос готовили социологи, маркетологи, они упустили <...>. Конечно, внесем исправления", — сказала она РИА Новости.
"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея зародилась в Новосибирском госуниверситете в 2004 году. В этом году диктант написали более 236 тысяч человек по всему миру, из них более 186 тысяч — в России.