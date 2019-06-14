В МВД опровергли данные о пробках в районе горящего рынка в Улан-Удэ

КРАСНОЯРСК, 14 июн - РИА Новости. Пробок в районе горящего строительного рынка в Улан-Удэ нет, спецтехника также проезжает беспрепятственно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее МЧС сообщило, что на проспекте автомобилистов в столице республики горит строительный рынок на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров. На рынке расположены магазин строительных материалов, станция техобслуживания и два административных здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Рынок находится в промышленной зоне. Никаких социально значимых объектов рядом с ним нет. На месте работают два экипажа ГИБДД. Они обеспечивают бесперебойный проезд транспорта и беспрепятственный проезд спецтехники к месту тушения", - сказала собеседница агентства, добавив, что движение транспорта не ограничено, пробок нет.