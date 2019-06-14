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РИА Новости

В Подмосковье электричка насмерть сбила пожилую женщину

Вчера, 12:40
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Электричка сбила насмерть пожилую женщину на станции Нара в подмосковном городе Наро-Фоминск, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"На станции Нара Киевского направления электропоездом "Москва - Нара" смертельно травмирована женщина 1941 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.
13 июня, 16:55
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