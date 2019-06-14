В Иркутске задержали полицейского за сбыт наркотиков

ИРКУТСК, 14 июн - РИА Новости. Сотрудника отдела полиции в Иркутске задержали по подозрению в сбыте наркотиков, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Сотрудниками управления собственной безопасности ГУМВД РФ по Иркутской области и УФСБ РФ региона задержан 29-летний сотрудник иркутской полиции. Он подозревается в сбыте наркотических средств.
"Полицейский был задержан с поличным. Противоправной деятельностью он занимался не при исполнении служебных обязанностей. Возбуждено уголовное дело", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что в настоящее время решается вопрос об увольнении задержанного за совершение проступка, порочащего звание сотрудника ОВД.