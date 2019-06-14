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РИА Новости

В Москве в пятницу может выпасть около 15% от месячной нормы осадков

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка во время дождя на одной из улиц в Москве
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Около 15% от месячной нормы осадков может выпасть в столице в пятницу, рассказал РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Столичный главк МЧС ранее распространил экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре в ближайшие часы в Москве. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливень, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.
"Мы прогнозируем от 8 до 13 миллиметров осадков за сутки, дело в том, что дожди будут носить локальный характер, поэтому где-то будет меньше, где-то будет больше", - сказал Синенков.
По его словам, в пятницу в столице выпадет примерно 15% от месячной нормы осадков.
"Месячная норма - 75 миллиметров, так что считайте где-то одна шестая, наверное, в пределах 12-15% от месячной нормы", - сказал Синенков.
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