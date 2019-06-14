В Москве в пятницу может выпасть около 15% от месячной нормы осадков

Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Около 15% от месячной нормы осадков может выпасть в столице в пятницу, рассказал РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Столичный главк МЧС ранее распространил экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре в ближайшие часы в Москве. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливень, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

"Мы прогнозируем от 8 до 13 миллиметров осадков за сутки, дело в том, что дожди будут носить локальный характер, поэтому где-то будет меньше, где-то будет больше", - сказал Синенков.

По его словам, в пятницу в столице выпадет примерно 15% от месячной нормы осадков.