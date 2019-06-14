ШОС будет наращивать участие в обеспечении мира и безопасности

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества будет наращивать свое участие в усилиях по обеспечению мира и безопасности, выступая за урегулирование конфликтов мирными средствами, следует из Бишкекской декларации Совета глав государств – членов ШОС.