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РИА Новости

Мужчине на Урале вынесли приговор за истязание ребенка электроошейником

Вчера, 12:27
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Пригородный суд Нижнего Тагила в Свердловской области приговорил к четырем годам условно предпринимателя из Екатеринбурга Юрия Юдина, обвиняемого в истязании ребенка, на которого он надевал электроошейник, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным следствия, Юдин в период 2014-2016 годов истязал сына женщины, работавшей в возглавляемой им фирме, в том числе втыкал в руку ребенка иголки, избивал его прутом, а также использовал электронный ошейник, который ударял мальчика разрядом. Сам бизнесмен пояснил, что все его действия были связаны с воспитательным процессом, который он осуществлял по просьбе матери ребенка.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", – говорится в сообщении.
Как отметили в СУСК, в ходе следствия в отношении Юдина была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что каким-либо психическим расстройством он не страдал. Также, по данным следствия, экспертизой отмечена особенность мужчины, связанная с противоречивой самооценкой. Эксперты пришли к выводу, что, с одной стороны, он воспринимает себя как носителя "высокого потенциала" и лидерских задатков, а с другой стороны – испытывает потребность самоутверждаться через общение с людьми, над которыми можно в чем-либо проявить превосходство.
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"Одним из неопровержимых доказательств виновности подсудимого стали предоставленные одним из свидетелей по уголовному делу видеозаписи, на которых запечатлены случаи применения физического и психического насилия к ребенку. Данные видеозаписи были тщательно осмотрены и проанализированы в ходе предварительного расследования, что позволило дать точную и объективную правовую оценку действиям подсудимого", – уточнили в ведомстве.
По данным СМИ, речь идет о видеоролике, опубликованном в социальных сетях, на кадрах которого видно, как Юдин, надев на пятилетнего ребенка собачий электроошейник, заставлял его самостоятельно себя наказывать за "недостаточные успехи в айкидо".
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Следственный комитет РФСвердловская областьПроисшествия
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