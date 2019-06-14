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РИА Новости

Зеленский назвал мир в Донбассе ключевым приоритетом своей деятельности

Вчера, 12:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком в пятницу заявил, что ключевым приоритетом его деятельности является прекращение огня в Донбассе.
"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - сказал Зеленский. Его слова приводит пресс-служба администрации президента в пятницу.
Он добавил, что прекращение огня и возвращение мира в Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, поскольку Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население. "Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ - второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", - сказал Владимир Зеленский.
По информации пресс-службы, со своей стороны Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира в Донбассе.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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ДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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