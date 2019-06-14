Зеленский назвал мир в Донбассе ключевым приоритетом своей деятельности

Он добавил, что прекращение огня и возвращение мира в Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, поскольку Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население. "Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ - второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", - сказал Владимир Зеленский.