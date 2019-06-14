В рамках ШОС планируют создать условия для свободного перемещения товаров

"Наша цель - создание благоприятных условий для развития торговли и инвестиций, необходимых для постепенного осуществления свободного перемещения товаров, капиталов, услуг и технологий, предусмотренных Хартией ШОС", - заявил он по итогам саммита ШОС в Бишкеке.

В Бишкеке в пятницу прошел саммит ШОС. В нем приняли участие главы всех стран участниц: России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. А также главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана. По итогам саммита стороны подписали 22 совместных документа, в том числе - Бишкекскую декларацию, в которой отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС, и "дорожную карту" по урегулированию ситуации в Афганистане.