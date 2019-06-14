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РИА Новости
Саммит ШОС

Страны ШОС продолжат сотрудничество в вопросах контроля над вооружениями

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в Бишкеке
резидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества намерены продолжать сотрудничество в вопросах контроля над вооружениями и мирного использования атомной энергии, говорится в Бишкекской декларации Совета глав государств – членов ШОС.
"Государства-члены продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения, контроля и нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, мирного использования атомной энергии, политико-дипломатического реагирования на региональные вызовы режимам нераспространения", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
В составе ШОС – восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран – партнеры по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).
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