Страны ШОС продолжат сотрудничество в вопросах контроля над вооружениями

резидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в Бишкеке

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества намерены продолжать сотрудничество в вопросах контроля над вооружениями и мирного использования атомной энергии, говорится в Бишкекской декларации Совета глав государств – членов ШОС.

"Государства-члены продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения, контроля и нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, мирного использования атомной энергии, политико-дипломатического реагирования на региональные вызовы режимам нераспространения", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.