Страны ШОС продолжат сотрудничество в вопросах контроля над вооружениями

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества намерены продолжать сотрудничество в вопросах контроля над вооружениями и мирного использования атомной энергии, говорится в Бишкекской декларации Совета глав государств – членов ШОС.
"Государства-члены продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения, контроля и нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, мирного использования атомной энергии, политико-дипломатического реагирования на региональные вызовы режимам нераспространения", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
В составе ШОС – восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран – партнеры по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).