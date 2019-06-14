МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.

"Мне сложно осознать, меня переполняют эмоции, надо понять, как действовать дальше... У меня случаются панические атаки на тему безопасности, надо прийти в себя, понять, как жить дальше", - сказал он журналистам после заседания Мосгорсуда.

Голунов будет настаивать, чтобы решение о его домашнем аресте было отменено, чтобы "впредь судебная система более ответственно относилась к вынесению решений по подобным статьям".

"Надеюсь, что та ситуация, которая произошла со мной, внесет изменения в систему или даже в законодательство", - отметил журналист.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.