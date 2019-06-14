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РИА Новости

Голунов пожаловался на панические атаки

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
"Мне сложно осознать, меня переполняют эмоции, надо понять, как действовать дальше... У меня случаются панические атаки на тему безопасности, надо прийти в себя, понять, как жить дальше", - сказал он журналистам после заседания Мосгорсуда.
Голунов будет настаивать, чтобы решение о его домашнем аресте было отменено, чтобы "впредь судебная система более ответственно относилась к вынесению решений по подобным статьям".
"Надеюсь, что та ситуация, которая произошла со мной, внесет изменения в систему или даже в законодательство", - отметил журналист.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
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Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты. Вечером во вторник журналист был освобожден из-под домашнего ареста. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала с Голуновым.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Вчера, 12:17
Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест Голунова
122939119
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМосковский городской судОбщество
Популярные комментарии
Парня надо обследовать, вид то не здоровый. Чем то он балуется наверное...
14 июня, 12:28
Арсений Понфиленко
810003
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