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РИА Новости

Двух жителей Татарстана осудили за жестокое убийство студента из Чада

Вчера, 12:18
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КАЗАНЬ, 14 июн – РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу приговорил двух местных жителей, признанных виновными в жестоком убийстве в Казани в 2017 году студента из Чада, к 24,5 и 24 годам колонии, ещё двое фигурантов дела получили 4 и 3 года колонии, передаёт корреспондент РИА Новости.
Тело 24-летнего студента Казанского федерального университета Махджуба Тиджани Хассана из Чада нашли в Казани вечером 16 февраля 2017 года у дома по улице А. Кутуя с колото-резаными ранами грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмой. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении преступления в марте того же года были задержаны 22-летний Руслан Архипов (прежняя фамилия – Хиалеев) и 19-летний Роман Халилов.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото
16 марта 2017, 13:14
В Казани обвиняемые в убийстве жителя Чада признались еще в двух нападениях
Также обвиняемыми по делу проходили 25-летний Ростислав Малахов и 21-летний Адель Аскаров. Все подсудимые, по данным правоохранительных органов, являются участниками нацистской группировки, при этом Архипов и Халилов выступали "боевиками". Ранее подсудимые уже привлекались к ответственности за преступления, совершенные на националистической почве.
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые в конце мая признали Халилова и Архипова виновными по всем эпизодам и не заслуживающими снисхождения. Они также были признаны виновными в нескольких других нападениях на лиц неславянской внешности. Присяжные сочли Аскарова заслуживающим снисхождения, а Малахова частично оправдали.
"Халилову назначить наказание… по совокупности совершенных преступлений путём частичного сложения на 24 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья.
Архипову по совокупности назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Аскарову – 4 года в колонии общего режима, Малахову – 3 года в колонии строгого режима. Подсудимым также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься работой с детьми.
Как отмечало следственное управление СК РФ по Татарстану, первоначально Халилов и Архипов признали вину. По версии следствия, они заранее продумали нападение, поджидали иностранного студента, вооружившись ножом и молотком, и нанесли ими потерпевшему множество ударов, отчего молодой человек скончался. Позднее в ходе следствия они отказались от признаний.
По озвученной судьёй информации, Халилов признан виновным в организации и руководстве экстремистским сообществом, Архипов, Аскаров – в участии в экстремистском сообществе, Малахов – в публичных призывах к экстремистской деятельности. Подсудимые, как установлено следствием и судом, распространяли неонацистскую идеологию, призывали к экстремистской деятельности, проводили силовые акции в отношении выходцев с Кавказа и Закавказья, Средней Азии, Африки, которые снимали на видео и размещали в интернете с текстами экстремистской направленности.
Подсудимые, в зависимости от роли каждого, также признаны виновными в покушении на убийство, совершенном организованной группой, возбуждении ненависти или вражды, причинении вреда здоровью, краже в составе устойчивой организованной группы, поджоге автомобиля и других преступлениях.
Суд освободил отдельных подсудимых от назначенного наказания по части преступлений в связи с истечением срока давности.
По словам судьи, вердикт присяжных является обоснованным, не вызывает сомнений у суда. Суд признал всех подсудимых вменяемыми, при этом, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, у Малахова обнаружены признаки органического расстройства личности.
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Следственный комитет РФАфрикаТатарстанРоссияПроисшествия
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