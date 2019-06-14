В Москве донорами крови чаще всего становятся студенты

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Среди доноров крови в Москве большинство составляют студенты, рассказала главный врач центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова во Всемирный день донора крови.
"Среди наших доноров большую категорию составляют студенты, очень много людей, которые участвуют в волонтерских мероприятиях, много тех, кто перешагнул 30-летний порог. К сожалению, после 50 лет донорская активность падает. Им уже многим здоровье не позволяет сдавать кровь", - сказала на пресс-конференции Майорова.
Вчера, 00:18Всемирный день донора крови
Она отметила, что в столице зарегистрировано около 2,5 тысячи почетных доноров.
Стать донором может каждый гражданин РФ от 18 лет до 60 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. На станции переливания крови потребуется показать паспорт и при необходимости документ, удостоверяющий вид на жительство.
В течение трех дней донор должен соблюдать специальную диету: не употреблять в пищу острое, жареное и алкоголь. Интервал между кроводачами должен составлять не менее 60 дней. Минимальный срок между сдачами таких компонентов, как плазма и тромбоконцентрат, составляет 2 недели.