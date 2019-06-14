В Москве донорами крови чаще всего становятся студенты

"Среди наших доноров большую категорию составляют студенты, очень много людей, которые участвуют в волонтерских мероприятиях, много тех, кто перешагнул 30-летний порог. К сожалению, после 50 лет донорская активность падает. Им уже многим здоровье не позволяет сдавать кровь", - сказала на пресс-конференции Майорова.