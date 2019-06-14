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РИА Новости

В латвийском городе переименовали школу имени Пушкина

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
© РИА Новости
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Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лиепайская дума в Латвии большинством голосов поддержала переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в "школу Лиедага", сообщает Sputnik Латвия.
За такое решение проголосовали десять человек, против — три. Уточняется, что смена названия связана с объединением 12-й средней школы и 2-й средней школы в одну.
Местный депутат от партии "Согласие" Людмила Рязанова выступила в Думе и рассказала, что получила письмо с просьбой сохранить имя Александра Сергеевича Пушкина в названии школы. Его подписали 121 человек.
Рязанову поддержал однопартиец Павел Середа. По его мнению, вопрос объединения двух школ очень болезненный и для учеников, и для жителей Лиепаи. Он считает, что имя Пушкина в названии школы надо сохранить как историческое и культурное наследие.
"Выбирать название по географическому расположению, по мне, не самый лучший вариант. Например, никому ведь не придет в голову переименовать школу имени великого латышского поэта Яниса Райниса в "Школу Ганибу", — добавил он.
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