В латвийском городе переименовали школу имени Пушкина

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лиепайская дума в Латвии большинством голосов поддержала переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в "школу Лиедага", сообщает Лиепайская дума в Латвии большинством голосов поддержала переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в "школу Лиедага", сообщает Sputnik Латвия

За такое решение проголосовали десять человек, против — три. Уточняется, что смена названия связана с объединением 12-й средней школы и 2-й средней школы в одну.

Местный депутат от партии "Согласие" Людмила Рязанова выступила в Думе и рассказала, что получила письмо с просьбой сохранить имя Александра Сергеевича Пушкина в названии школы. Его подписали 121 человек.

Рязанову поддержал однопартиец Павел Середа. По его мнению, вопрос объединения двух школ очень болезненный и для учеников, и для жителей Лиепаи. Он считает, что имя Пушкина в названии школы надо сохранить как историческое и культурное наследие.

"Выбирать название по географическому расположению, по мне, не самый лучший вариант. Например, никому ведь не придет в голову переименовать школу имени великого латышского поэта Яниса Райниса в "Школу Ганибу", — добавил он.