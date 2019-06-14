В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о детях-кретинах

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в разговоре с RT Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в разговоре с RT прокомментировал слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.

Он подтвердил, что термин "кретин" может использоваться для обозначения степени умственной отсталости, а не в уничижительном смысле: "Одно и то же слово можно использовать в разном контексте".

При этом он отметил, что термин несколько устарел.

"Что касается кретинизма, это довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы. <...> Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом". Евгений Брюн

Эфир был посвящен заболеваниям, которые могут вызвать слабоумие. В заставке было написано "Мой ребенок — идиот". Телеведущая предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", пояснив, что речь идет о диагнозе.

Слова Малышевой вызвали резкую реакцию у общественных организаций. Так, Ассоциация "Аутизм-регионы", посчитавшая недопустимым использование подобной лексики, опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы Анны Портновой, согласно которому для обозначения степени умственной отсталости в мире сегодня используется другая терминология.