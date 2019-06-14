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РИА Новости

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о детях-кретинах

Вчера, 12:09
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Телеведущая Елена Малышева . Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в разговоре с RT прокомментировал слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Он подтвердил, что термин "кретин" может использоваться для обозначения степени умственной отсталости, а не в уничижительном смысле: "Одно и то же слово можно использовать в разном контексте".
При этом он отметил, что термин несколько устарел.

"Что касается кретинизма, это довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы. <...> Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом".

Евгений Брюн
Эфир был посвящен заболеваниям, которые могут вызвать слабоумие. В заставке было написано "Мой ребенок — идиот". Телеведущая предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", пояснив, что речь идет о диагнозе.
Слова Малышевой вызвали резкую реакцию у общественных организаций. Так, Ассоциация "Аутизм-регионы", посчитавшая недопустимым использование подобной лексики, опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы Анны Портновой, согласно которому для обозначения степени умственной отсталости в мире сегодня используется другая терминология.
Однако психиатры, опрошенные РИА Новости, заявили, что слова "кретин" и "идиот" являются медицинскими терминами, не несущими в себе оскорбительного подтекста в научном поле.
Елена Малышева
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Малышева права. Не хотелось бы такое о нашем обществе, но, похоже, тех, о ком она говорила оказалось в интернете больше, чем в среднем по стране. Толерантность зашкалила.
14 июня, 12:50
svhomyakov
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В данном случае к Малышевой не придерешься. Эта тема очень важная, т.к. молодежь не следит за своим здоровьем, и безответственно относится к появлению у них детей.Родители детей с такими заболеваниями ( уж и не знаешь как теперь их называть) должны нормально это воспринимать, а вот те кто их называет "солнечными детьми" по сути стесняются своих детей и придумывают их заболеванию облагораживающие названия, как будто от этого человек станет умнее. Реальность надо воспринимать так как она есть, ну что теперь поделаешь -несите свой крест.
14 июня, 12:48
dd.rwk
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