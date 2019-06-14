Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T12:09Z
https://ria.ru/20190614/1555566577.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149267/36/1492673642_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6aab97e630124228ac4c6a568f28d991.jpg
РИА Новости

Врач рассказала о влиянии регулярного донорства на здоровье

Вчера, 12:09
3723
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДонор во время процедуры сдачи крови
Донор во время процедуры сдачи крови
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Донор во время процедуры сдачи крови. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Регулярное донорство снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала главный врач центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.
В пятницу, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови.
Сдача крови в мобильной станции переливания крови
Вчера, 00:18
Всемирный день донора крови
"Одним из важнейших эффектов постоянного донорства - снижение сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. У нас есть доноры, которые переступили 70-летний рубеж и продолжают активно сдавать кровь. Мы проводили исследование качества крови одного из таких пациентов - оно на уровне 25-летнего молодого человека", - рассказала на пресс-конференции Майорова.
По статистике, донорская кровь необходима каждому пятому пациенту.
Все образцы донорской крови проходят исследование на маркеры инфекций: вирусы гепатитов В и С, вируса иммунодефицита человека, возбудителя сифилиса.
Для того, чтобы стать волонтером в сфере донорства, не требуется профильного образования и даже опыта сдачи крови
Вчера, 12:04
В Москве только 8% доноров берут деньги за сдачу крови
Стать донором может каждый гражданин РФ от 18 лет до 60 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. На станции переливания крови потребуется показать паспорт и при необходимости документ, удостоверяющий вид на жительство.
В течение трех дней донор должен соблюдать специальную диету: не употреблять в пищу острое, жареное и алкоголь. Интервал между сдачей крови должен составлять не менее 60 дней. Минимальный срок между сдачами таких компонентов как плазма и тромбоконцентрат составляет 2 недели.
1301000
РоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
Кадыров: за инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные личности"
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук рассказал "самый страшный" факт о Зеленском
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"
Лента
новостей
Ксения Собчак
Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
Сборка моделей автомобилей Мазда во Владивостоке. Архивное фото
В Приморье начали серийно производить двигатели Mazda для поставок в Японию
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Буквы М у входа на станцию московского метро
В Москве "заминировали" четыре станции метро
В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Архивное фото
Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Шойгу поздравил первых выпускников Кызылского кадетского училища
Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
Пензенский губернатор призвал к мирному решению конфликта в Чемодановке
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:10На Украине один человек погиб в результате аварии в шахте
12:09В Ленинградской области грузовик въехал в остановку
12:09Лидеры СВМДА призвали помочь Афганистану в борьбе с наркотрафиком
12:08Правительство одобрило проект о развитии авиапарка гражданских самолетов
12:07Участники СВМДА подтвердили приверженность ДНЯО
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
Лента новостейМолния