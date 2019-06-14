Врач рассказала о влиянии регулярного донорства на здоровье

"Одним из важнейших эффектов постоянного донорства - снижение сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. У нас есть доноры, которые переступили 70-летний рубеж и продолжают активно сдавать кровь. Мы проводили исследование качества крови одного из таких пациентов - оно на уровне 25-летнего молодого человека", - рассказала на пресс-конференции Майорова.