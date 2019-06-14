Врач рассказала о влиянии регулярного донорства на здоровье

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Регулярное донорство снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала главный врач центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.
В пятницу, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови.
Вчера, 00:18Всемирный день донора крови
"Одним из важнейших эффектов постоянного донорства - снижение сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. У нас есть доноры, которые переступили 70-летний рубеж и продолжают активно сдавать кровь. Мы проводили исследование качества крови одного из таких пациентов - оно на уровне 25-летнего молодого человека", - рассказала на пресс-конференции Майорова.
По статистике, донорская кровь необходима каждому пятому пациенту.
Все образцы донорской крови проходят исследование на маркеры инфекций: вирусы гепатитов В и С, вируса иммунодефицита человека, возбудителя сифилиса.
Стать донором может каждый гражданин РФ от 18 лет до 60 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. На станции переливания крови потребуется показать паспорт и при необходимости документ, удостоверяющий вид на жительство.
В течение трех дней донор должен соблюдать специальную диету: не употреблять в пищу острое, жареное и алкоголь. Интервал между сдачей крови должен составлять не менее 60 дней. Минимальный срок между сдачами таких компонентов как плазма и тромбоконцентрат составляет 2 недели.