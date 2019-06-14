Суд арестовал экс-мэра Рязани, задержанного после жалобы жителей Путину

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего главу администрации Рязани Сергея Карабасова по делу о мошенничестве при строительстве детской площадки, на которую местные жители пожаловались Владимиру Путину.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего и.о. главы администрации Рязани Карабасова Сергея Юрьевича … сроком до 13 августа", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.

Карабасов работал и.о. главы администрации с сентября 2017 года и ушел в отставку "по собственному желанию" 30 мая. Сейчас ему грозит до десяти лет колонии.

Под следствие чиновник попал после того, как одна из участниц форума ОНФ рассказала президенту России, что власти Рязани на бумаге "приняли" в местном парке канатный городок и детскую площадку, но на деле их там нет. После этого ситуацией заинтересовались прокуратура и следствие.

В мэрии оправдывались, что эти объекты просто перенесли на другие места, что впоследствии подтвердили в Следственном комитете. Это, однако, не спасло Карабасова от уголовного дела о мошенничестве.

Вместе с бывшим и.о. главы администрации под следствием оказались начальник городского управления ЖКХ Игорь Ковалев (помещен под домашний арест) и гендиректор местной стройкомпании Михаил Пузанов (заключен в СИЗО).