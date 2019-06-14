В Москве только 8% доноров берут деньги за сдачу крови

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Только 8% доноров-москвичей сдают кровь за деньги, остальные делают это бесплатно или пользуются мерами социальной поддержки, рассказала главный врач центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.
В пятницу, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови.
Вчера, 00:18Всемирный день донора крови
"Больше безвозмездных доноров, 8% - платные и около 45% выбирают меры социальной поддержки", - сказала на пресс-конференции Майорова.
Она отметила, что самые востребованные группы крови - первая и вторая.
Стать донором может каждый гражданин РФ от 18 лет до 60 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. На станции переливания крови потребуется показать паспорт и при необходимости документ, удостоверяющий вид на жительство.
В течение трех дней донор должен соблюдать специальную диету: не употреблять в пищу острое, жареное и алкоголь. Интервал между кроводачами должен составлять не менее 60 дней. Минимальный срок между сдачами таких компонентов, как плазма и тромбоконцентрат, составляет 2 недели.