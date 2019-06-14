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РИА Новости

Ловец снов и нежный взгляд: лучшие снимки National Geographic Travel Photo

Вчера, 14:26
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Жюри National Geographic Travel Photo 2019 определило победителей. На конкурс трэвел-фотографии было прислано более тысячи работ, их рассматривали в номинациях "Города", "Люди" и "Природа". Самые выразительные снимки — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : CHU WEIMIN / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST

Главный приз в номинации "Города" завоевал Вэйминь Чу (Weimin Chu) за фото "Зима в Гренландии", на котором запечатлен заснеженный городок Упернавик.

Работа фотографа CHU WEIMIN. Конкурс National Geographic Travel Photo - 2019
1 из 14

Главный приз в номинации "Города" завоевал Вэйминь Чу (Weimin Chu) за фото "Зима в Гренландии", на котором запечатлен заснеженный городок Упернавик.

© Фото : CHU WEIMIN / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST
© Фото : JASSEN TODOROV / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST

Второе место в категории "Города" жюри отдало Яссену Тодорову (Jassen Todorov) за кадр под названием "В век авиации".

Работа фотографа JASSEN TODOROV. Конкурс National Geographic Travel Photo - 2019
2 из 14

Второе место в категории "Города" жюри отдало Яссену Тодорову (Jassen Todorov) за кадр под названием "В век авиации".

© Фото : JASSEN TODOROV / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST
© Фото : SANDIPANI CHATTOPADHYAY / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST

Фотограф Сандипани Чаттопадхьяй (Sandipani Chattopadhyay) заняла третье место в номинации "Города" со снимком "Улицы Дакки".

Работа фотографа SANDIPANI CHATTOPADHYAY. Конкурс National Geographic Travel Photo - 2019
3 из 14

Фотограф Сандипани Чаттопадхьяй (Sandipani Chattopadhyay) заняла третье место в номинации "Города" со снимком "Улицы Дакки".

© Фото : SANDIPANI CHATTOPADHYAY / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST
© Фото : JUNHUI FANG / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST

"Следуй за светом", призывает Джунхай Фенг (Junhui Fang) и становится обладателем приза зрительских симпатий в категории "Города".

Работа фотографа JUNHUI FANG. Конкурс National Geographic Travel Photo - 2019
4 из 14

"Следуй за светом", призывает Джунхай Фенг (Junhui Fang) и становится обладателем приза зрительских симпатий в категории "Города".

© Фото : JUNHUI FANG / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST
© Фото : TAMARA BLAZQUEZ HAIK / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST

Главный приз в категории "Природа" присудили Тамаре Блазкес Хайк (Tamara Blazquez Haik) за снимок "Нежные глаза".

Работа фотографа TAMARA BLAZQUEZ HAIK. Конкурс National Geographic Travel Photo - 2019
5 из 14

Главный приз в категории "Природа" присудили Тамаре Блазкес Хайк (Tamara Blazquez Haik) за снимок "Нежные глаза".

© Фото : TAMARA BLAZQUEZ HAIK / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST
© Фото : DANNY SEPKOWSKI / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST

"Ловец снов" Дэнни Сепковски (Danny Sepkowski) завоевал второе место в категории "Природа".

Работа фотографа DANNY SEPKOWSKI. Конкурс National Geographic Travel Photo - 2019
6 из 14

"Ловец снов" Дэнни Сепковски (Danny Sepkowski) завоевал второе место в категории "Природа".

© Фото : DANNY SEPKOWSKI / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST
© Фото : SCOTT PORTELLI / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST

"Сумеречные дельфины" Скотта Портелли (Scott Portelli) удостоены третьего места в номинации "Природа".

Работа фотографа SCOTT PORTELLI. Конкурс National Geographic Travel Photo - 2019
7 из 14

"Сумеречные дельфины" Скотта Портелли (Scott Portelli) удостоены третьего места в номинации "Природа".

© Фото : SCOTT PORTELLI / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST
© Фото : JONAS SCHÄFER / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST

Поощрительный приз в категории "Природа" получил фотограф Йонаса Шефера (Jonas Schäfer) и его "Король Альп".

Работа фотографа JONAS SCHÄFER. Конкурс National Geographic Travel Photo - 2019
8 из 14

Поощрительный приз в категории "Природа" получил фотограф Йонаса Шефера (Jonas Schäfer) и его "Король Альп".

© Фото : JONAS SCHÄFER / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST
© Фото : STAS BARTNIKAS / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST

"Реке Колорадо" Стаса Бартинкаса (Stas Bartnikas) достался приз зрительских симпатий в категории "Природа".

Работа фотографа STAS BARTNIKAS. Конкурс National Geographic Travel Photo - 2019
9 из 14

"Реке Колорадо" Стаса Бартинкаса (Stas Bartnikas) достался приз зрительских симпатий в категории "Природа".

© Фото : STAS BARTNIKAS / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST
© Фото : HUAIFENG LI / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST

В категории "Люди" победила фотография Хуайфэн Ли под названием "Время шоу", показывающая, как артисты китайской оперы готовятся к выступлению.

Работа фотографа HUAIFENG LI. Конкурс National Geographic Travel Photo - 2019
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В категории "Люди" победила фотография Хуайфэн Ли под названием "Время шоу", показывающая, как артисты китайской оперы готовятся к выступлению.

© Фото : HUAIFENG LI / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST
© Фото : YOSHIKI FUJIWARA / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST

На втором месте в категории "Люди" — Йошики Фудзивара (Yoshiki Fujiwara) и его "Ежедневная рутина".

Работа фотографа YOSHIKI FUJIWARA. Конкурс National Geographic Travel Photo - 2019
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На втором месте в категории "Люди" — Йошики Фудзивара (Yoshiki Fujiwara) и его "Ежедневная рутина".

© Фото : YOSHIKI FUJIWARA / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST
© Фото : JOSÉ ANTONIO ZAMORA / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST

Третье место в категории "Люди" завоевал Хосе Антонио Замора (José Antonio Zamora) за кадр "Лощади".

Работа фотографа JOSÉ ANTONIO ZAMORA. Конкурс National Geographic Travel Photo - 2019
12 из 14

Третье место в категории "Люди" завоевал Хосе Антонио Замора (José Antonio Zamora) за кадр "Лощади".

© Фото : JOSÉ ANTONIO ZAMORA / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST
© Фото : NAVIN VATSA / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST

Фотограф Навин Ватса (Navin Vatsa) удостоен поощрительного приза в номинации "Люди" за кадр "Настроение".

Работа фотографа NAVIN VATSA. Конкурс National Geographic Travel Photo - 2019
13 из 14

Фотограф Навин Ватса (Navin Vatsa) удостоен поощрительного приза в номинации "Люди" за кадр "Настроение".

© Фото : NAVIN VATSA / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST
© Фото : LÉO KWOK / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST

Приз зрительских симпатий в категории "Люди" получил Лео Квок (Léo Kwok) за фото "Как приручить дракона".

Работа фотографа LÉO KWOK. Конкурс National Geographic Travel Photo - 2019
14 из 14

Приз зрительских симпатий в категории "Люди" получил Лео Квок (Léo Kwok) за фото "Как приручить дракона".

© Фото : LÉO KWOK / 2019 NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL PHOTO CONTEST
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