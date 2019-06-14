Ловец снов и нежный взгляд: лучшие снимки National Geographic Travel Photo

Главный приз в номинации "Города" завоевал Вэйминь Чу (Weimin Chu) за фото "Зима в Гренландии", на котором запечатлен заснеженный городок Упернавик.
Главный приз в номинации "Города" завоевал Вэйминь Чу (Weimin Chu) за фото "Зима в Гренландии", на котором запечатлен заснеженный городок Упернавик.
Второе место в категории "Города" жюри отдало Яссену Тодорову (Jassen Todorov) за кадр под названием "В век авиации".
Второе место в категории "Города" жюри отдало Яссену Тодорову (Jassen Todorov) за кадр под названием "В век авиации".
Фотограф Сандипани Чаттопадхьяй (Sandipani Chattopadhyay) заняла третье место в номинации "Города" со снимком "Улицы Дакки".
Фотограф Сандипани Чаттопадхьяй (Sandipani Chattopadhyay) заняла третье место в номинации "Города" со снимком "Улицы Дакки".
"Следуй за светом", призывает Джунхай Фенг (Junhui Fang) и становится обладателем приза зрительских симпатий в категории "Города".
"Следуй за светом", призывает Джунхай Фенг (Junhui Fang) и становится обладателем приза зрительских симпатий в категории "Города".
Главный приз в категории "Природа" присудили Тамаре Блазкес Хайк (Tamara Blazquez Haik) за снимок "Нежные глаза".
Главный приз в категории "Природа" присудили Тамаре Блазкес Хайк (Tamara Blazquez Haik) за снимок "Нежные глаза".
"Ловец снов" Дэнни Сепковски (Danny Sepkowski) завоевал второе место в категории "Природа".
"Ловец снов" Дэнни Сепковски (Danny Sepkowski) завоевал второе место в категории "Природа".
"Сумеречные дельфины" Скотта Портелли (Scott Portelli) удостоены третьего места в номинации "Природа".
"Сумеречные дельфины" Скотта Портелли (Scott Portelli) удостоены третьего места в номинации "Природа".
Поощрительный приз в категории "Природа" получил фотограф Йонаса Шефера (Jonas Schäfer) и его "Король Альп".
Поощрительный приз в категории "Природа" получил фотограф Йонаса Шефера (Jonas Schäfer) и его "Король Альп".
"Реке Колорадо" Стаса Бартинкаса (Stas Bartnikas) достался приз зрительских симпатий в категории "Природа".
"Реке Колорадо" Стаса Бартинкаса (Stas Bartnikas) достался приз зрительских симпатий в категории "Природа".
В категории "Люди" победила фотография Хуайфэн Ли под названием "Время шоу", показывающая, как артисты китайской оперы готовятся к выступлению.
В категории "Люди" победила фотография Хуайфэн Ли под названием "Время шоу", показывающая, как артисты китайской оперы готовятся к выступлению.
На втором месте в категории "Люди" — Йошики Фудзивара (Yoshiki Fujiwara) и его "Ежедневная рутина".
На втором месте в категории "Люди" — Йошики Фудзивара (Yoshiki Fujiwara) и его "Ежедневная рутина".
Третье место в категории "Люди" завоевал Хосе Антонио Замора (José Antonio Zamora) за кадр "Лощади".
Третье место в категории "Люди" завоевал Хосе Антонио Замора (José Antonio Zamora) за кадр "Лощади".
Фотограф Навин Ватса (Navin Vatsa) удостоен поощрительного приза в номинации "Люди" за кадр "Настроение".
Фотограф Навин Ватса (Navin Vatsa) удостоен поощрительного приза в номинации "Люди" за кадр "Настроение".
Приз зрительских симпатий в категории "Люди" получил Лео Квок (Léo Kwok) за фото "Как приручить дракона".
Приз зрительских симпатий в категории "Люди" получил Лео Квок (Léo Kwok) за фото "Как приручить дракона".