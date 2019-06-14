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РИА Новости

Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве

Вчера, 11:57
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.
Министр экономического развития Максим Орешкин назначен куратором сразу трех регионов: республики Алтай, Карелии и Тувы. Первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову досталась Курганская область, министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву – Адыгея, министру строительства Владимиру Якушеву – Республика Марий Эл, министру труда Максиму Топилину – Алтайский край, главе Минпромторга Денису Мантурову – Псковская область и Чувашия, главе МПР Дмитрию Кобылкину - Калмыкия.
Московский Кремль
6 июня, 14:06
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Получившие кураторов регионы заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме. Во всех отобранных регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31,422 тысячи рублей в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.
Правительство утвердит программы развития для каждого региона, а кураторам предстоит синхронизировать работу всех ведомств и в пределах федерального финансирования выбрать наиболее важные проекты. Контролировать эту работу будет Мутко.
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Виталий МуткоДмитрий ПатрушевДенис МантуровАнтон СилуановМаксим ТопилинПравительство РФЭкономика
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