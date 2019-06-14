Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.

Министр экономического развития Максим Орешкин назначен куратором сразу трех регионов: республики Алтай, Карелии и Тувы. Первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову досталась Курганская область, министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву – Адыгея, министру строительства Владимиру Якушеву – Республика Марий Эл, министру труда Максиму Топилину – Алтайский край, главе Минпромторга Денису Мантурову – Псковская область и Чувашия, главе МПР Дмитрию Кобылкину - Калмыкия.

Получившие кураторов регионы заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме. Во всех отобранных регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31,422 тысячи рублей в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.