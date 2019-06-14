Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T11:56Z
https://ria.ru/20190614/1555566063.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155556/68/1555566869_0:107:1024:683_1036x0_80_0_0_f387237bdc9cc8f6b8fcaf30e15edd9c.jpg
РИА Новости

В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса

Вчера, 11:56
10063
© Фото : Донецкое агентство новостейЖители ДНР выехали в Ростовскую область для получения паспортов граждан РФ
Жители ДНР выехали в Ростовскую область для получения паспортов граждан РФ
© Фото : Донецкое агентство новостей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости. В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.
В специализированном центре в селе Покровское принимают жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, а в Новошахтинске — самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили агентству в региональном ГУ МВД.
У прибывших жителей ДНР снимают отпечатки пальцев, которые заносятся в базу данных, затем идет ознакомление с документами. После этого они принимают присягу, и им вручают паспорт и конституцию.
"Я прошлую ночь вообще не спал, нервничал... Теперь чувствую радость и облегчение", - рассказал Евгений Авдеенко, который первым получил документы по новой системе.
По его мнению, "паспорт России делает человеком с правами".
Документы жителя Луганска, пришедшего в отделении миграционной службы самопровозглашенной Луганской Народной Республики для подачи заявления на получение российского гражданства
6 июня, 00:31
Лавров объяснил причину выдачи российских паспортов в Донбассе
Как передает корреспондент РИА Новости из Новошахтинска, первые пять жителей ЛНР уже получили документ.
В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в ДНР и ЛНР переходит границы.
В Покровском и Новошахтинске пакет документов для получения паспорта принимается от уполномоченных лиц самопровозглашенных республик. Процесс рассмотрения заявления может занимать до трех месяцев.
Российский и украинский паспорта
27 апреля, 18:30
Большое преступление России
189351126
ДонбассРостовская областьОбщество
Популярные комментарии
Чертовски вовремя! Как думаете, за кого будут голосовать эти граждане?
14 июня, 12:20
Ирина Скаурус
20221211
Вижу с комментов - появились недовольные тем, что русским людям дают право быть живыми и жить по желанию в России. Те, кто против этого - либо бандеровцы, либо 5-я колонна. По вам тундра тоскует.
14 июня, 12:41
ВеликоРосс .
21000010
Рекомендуем
Телеведущая Елена Малышева
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о детях-кретинах
РИА
Новости
Петр Порошенко
КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию, пишут СМИ
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Автобус с жителями ДНР, которые приехали получать российские паспорта в отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовской области в селе Покровское. 14 июня 2019
Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке. 14 июня 2019
Путин предупредил о последствиях выхода Вашингтона из сделки по Ирану
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Пьяный военный ВСУ расстрелял своих сослуживцев в Донбассе, заявили в ЛНР
Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
Логотип компании Huawei
В Huawei рассказали о запуске операционной системы Hongmeng
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Володин поддержал идею изымать у госслужащих незаконные доходы
Батальон солдат США загружается в военный самолет
США: надо готовиться к войне с Китаем и Россией одновременно
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
Построен первый железнодорожный путь Крымского моста
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Последний транзит. Комиссия "Россия — Украина — ЕС" решит будущее трубы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:10На Украине один человек погиб в результате аварии в шахте
12:09В Ленинградской области грузовик въехал в остановку
12:09Лидеры СВМДА призвали помочь Афганистану в борьбе с наркотрафиком
12:08Правительство одобрило проект о развитии авиапарка гражданских самолетов
12:07Участники СВМДА подтвердили приверженность ДНЯО
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
Лента новостейМолния