Жители ДНР выехали в Ростовскую область для получения паспортов граждан РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости. В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.

В специализированном центре в селе Покровское принимают жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, а в Новошахтинске — самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили агентству в региональном ГУ МВД.

У прибывших жителей ДНР снимают отпечатки пальцев, которые заносятся в базу данных, затем идет ознакомление с документами. После этого они принимают присягу, и им вручают паспорт и конституцию.

"Я прошлую ночь вообще не спал, нервничал... Теперь чувствую радость и облегчение", - рассказал Евгений Авдеенко, который первым получил документы по новой системе.

По его мнению, "паспорт России делает человеком с правами".

Как передает корреспондент РИА Новости из Новошахтинска, первые пять жителей ЛНР уже получили документ.

В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в ДНР и ЛНР переходит границы.