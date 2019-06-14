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РИА Новости
Культура

Минкульт Украины исключил актера Добронравова из "черного списка"

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФедор Добронравов в роли Джони Эйнсворта на прогоне спектакля в постановке Леонида Трушкина "Спасатель"
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта на прогоне спектакля в постановке Леонида Трушкина Спасатель
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Министерство культуры Украины опубликовало обновленный список лиц, "угрожающих национальной безопасности", в нем отсутствует имя российского актера Федора Добронравова.
Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым. Однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении Добронравова в "черный список".
"Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - отмечается на сайте Минкульта.
Сейчас в списке значатся 147 человек.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта на прогоне спектакля в постановке Леонида Трушкина Спасатель
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