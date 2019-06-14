Минкульт Украины исключил актера Добронравова из "черного списка"

Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта на прогоне спектакля в постановке Леонида Трушкина "Спасатель"

КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Министерство культуры Украины опубликовало обновленный список лиц, "угрожающих национальной безопасности", в нем отсутствует имя российского актера Федора Добронравова.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым. Однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении Добронравова в "черный список".

"Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - отмечается на сайте Минкульта.

Сейчас в списке значатся 147 человек.