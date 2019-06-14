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РИА Новости

Болгарский посол призвал развивать связи с Россией несмотря на санкции

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПосол Болгарии в России Атанас Крыстин
Посол Болгарии в России Атанас Крыстин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Посол Болгарии в России Атанас Крыстин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия и Болгария должны развивать экономическое сотрудничество несмотря на санкции, заявил чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин.
"Россия является одним из самых важных экономических партнеров Болгарии. В этом году у нас уже было два высоких контакта: визит российского премьера в Болгарию и визит болгарского президента в Россию во время ПМЭФ. Была выражена готовность развивать конструктивный экономический диалог с целью реализации потенциала, который есть в этой области, придать политическому диалогу материальное выражение", - сказал он на конференции, посвященной 140-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией, в МГИМО.
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"Экономическое сотрудничество с Россией необходимо развивать независимо от санкций так, как это делают наши западные партнеры. Некоторые из них имеют впечатляющие объемы товарооборота с РФ. Например, Германия", - отметил он.
Это сотрудничество должно развиваться на основе всех основных принципов конкуренции, транспарентности и надежности и по выгодным ценам, добавил он.
В свою очередь ректор МГИМО Анатолий Торкунов, открывая мероприятие, напомнил о долгой истории российско-болгарских отношений.
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"Я уж не буду обращаться к временам Киевской Руси, но скажу, что был отдельный специальный болгарский полк, который воевал в императорской армии... Если говорить об истории наших дипломатических отношений, она всегда была непростой. Хотя народы России и Болгарии испытывали друг к другу глубочайшее уважение, политическая конъюнктура складывалась непросто", - сказал Торкунов.
Но несмотря на все трудности духовная связь между народами никогда не прерывалась, подчеркнул он.
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