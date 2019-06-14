Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России

БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Евросоюз считает успешным двойственный подход к России, который позволил сдерживать "напористое" поведение Москвы и при этом сотрудничать с ней по внешнеполитическим вопросам, говорится в докладе дипслужбы ЕС.
Глава европейской дипломатии подготовила отчетный доклад о результатах выполнения глобальной стратегии ЕС за последние три года. Его представят для обсуждения главам МИД стран Евросоюза на встрече 17 июня.
"В последние годы мы последовательно применяем двойственный подход в отношениях с Россией, которая остается стратегическим вызовом для ЕС: санкции в ответ на нарушение Россией международного права и избирательное участие по вопросам, представляющим интерес для ЕС", — говорится в докладе.
Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве и ввели против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что говаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
С тех пор санкции против России постоянно продлеваются. Ожидается, что саммит ЕС, запланированный на 20-21 июня, продлит их в очередной раз.
1 сентября 2017, 14:00Введение санкций против России и ответные шаги