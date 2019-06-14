В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Слова телеведущей Елены Малышевой о детях-кретинах некорректны, такую "бытовую" форму медицинского диагноза не следует употреблять в социуме, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Ранее сообщалось, что телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости". Кроме того, в заставке программы было написано "Мой ребенок – идиот". Это вызвало резкую реакцию у общественных организаций. В частности, Ассоциация "Аутизм-регионы" посчитала недопустимым использование подобной лексики. При этом опрошенные РИА Новости психиатры заявили, что слова "кретин" и "идиот" являются медицинскими терминами и не несут в себе оскорбительного подтекста в научном поле

"Кретин - это бытовуха. Так нельзя. Во всех медицинских терминах все должно быть чрезвычайно корректно, взвешенно. Есть кретинизм - это крайняя степень умственной отсталости. Но это (выражение) не для социума. Мы ведь и даунов называем "особыми" или "солнечными детьми", - сказал Морозов РИА Новости.