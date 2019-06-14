В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара

Загорелось находящееся на реконструкции историческое здание на улице Пречистенка в Москве. 14 июня 2019

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Движение в центре Москвы от Зубовской площади до Кропоткинского переулка полностью перекрыто из-за пожара в историческом здании на улице Пречистенка, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения ( ЦОДД) на своей странице в Движение в центре Москвы от Зубовской площади до Кропоткинского переулка полностью перекрыто из-за пожара в историческом здании на улице Пречистенка, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения ( ЦОДД) на своей странице в Twitter

Ранее сообщалось, что здание на Пречистенке горит на площади 200 квадратных метров, о пострадавших не сообщалось. На месте работают 12 машин экстренных служб и 40 человек личного состава.

"На улице Пречистенка произошло возгорание в здании. Движение полностью перекрыто от Зубовской площади до Кропоткинского переулка. На месте работают оперативные службы. Объезжайте", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что также нельзя проехать от Зубовской площади до Еропинского переулка и съехать с Садового на улицу Пречистенку.