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РИА Новости

В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара

11:35
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© РИА Новости / Михаил Скамьин Загорелось находящееся на реконструкции историческое здание на улице Пречистенка в Москве. 14 июня 2019
Загорелось находящееся на реконструкции историческое здание на улице Пречистенка в Москве. 14 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Скамьин
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Движение в центре Москвы от Зубовской площади до Кропоткинского переулка полностью перекрыто из-за пожара в историческом здании на улице Пречистенка, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения ( ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что здание на Пречистенке горит на площади 200 квадратных метров, о пострадавших не сообщалось. На месте работают 12 машин экстренных служб и 40 человек личного состава.
"На улице Пречистенка произошло возгорание в здании. Движение полностью перекрыто от Зубовской площади до Кропоткинского переулка. На месте работают оперативные службы. Объезжайте", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что также нельзя проехать от Зубовской площади до Еропинского переулка и съехать с Садового на улицу Пречистенку.
Находящееся на реконструкции здание, где произошел пожар, расположено по адресу: Пречистенка, 36, строение 1. Московский главк МЧС РФ находится как раз по соседству – в доме 22/2.
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