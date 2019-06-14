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РИА Новости

Кузовлев: украинская "дочка" ВЭБа будет работать как банк плохих долгов

11:35
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© Банк "Российский капитал"Михаил Кузовлев
Михаил Кузовлев
© Банк "Российский капитал"
Михаил Кузовлев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проминвестбанк, украинская "дочка" ВЭБа, будет работать по модели банка плохих долгов, коммерческой перспективы в его работе нет, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
"Как у коммерческого банка у ПИБа (Проминвестбанка - ред.) никакой перспективы нет. Будет работать по модели банка плохих долгов, пока не получим какого-то recovery по всем нашим кредитам", - сказал он.
При этом первый зампред ВЭБа подчеркнул, что платежеспособность "дочки" на Украине удалось сохранить.
"Мы реализовали ряд активов, в том числе требования к "Украинским железным дорогам", как бы нам там политически не вставляли "палки в колеса". Сейчас сокращаем персонал и банковскую инфраструктуру", - пояснил Кузовлев.
Украина в марте 2017 года ввела санкции против всех пяти работавших на Украине структур российских госбанков, в том числе против Проминвестбанка, запретив им любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.
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ВЭБМихаил КузовлевРоссияУкраинаЭкономика
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