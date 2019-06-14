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РИА Новости

Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА

11:38
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© NASAАмериканский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле
Американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле
© NASA
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Последние прогнозы астрономов НАСА показывают, что уровень солнечной активности достигнет максимума в последующие десять лет, однако частота вспышек будет необычайно низкой. Это защитит экипажи будущих лунных и марсианских экспедиций от космической радиации, сообщает Центр космических полетов НАСА имени Эймса.
Высокий уровень радиации по-прежнему остается одним из главных препятствий на пути пилотируемых экспедиций на Марс и Луну. К примеру, марсоход Curiosity замерил ее уровень в космосе во время перелета к красной планете и показал, что человек получит дозу, сопоставимую с предельно допустимой. При этом, примерно 95 процентов этого излучения будет связано с галактическими космическими лучами, и лишь 5 процентов — с активностью Солнца.
К схожим выводам пришли ученые, работавшие с детектором космических лучей CRaTER, установленным на борту лунного зонда LRO. Пять лет назад он провели первые замеры такого рода на лунной орбите и показал, что 500-дневный полет к Марсу увеличит вероятность развития опухолей в теле астронавтов на 4-5 процентов, что находится на грани допустимого для НАСА.
При этом, что важно понимать, солнечная активность напрямую влияет на уровень "галактической радиации". Парадоксальным образом, чем спокойнее светило, тем больше заряженных частиц может проникнуть в плазменный "пузырь" Солнечной системы. Иными словами, в периоды "штиля" на Солнце уровень радиации в окрестностях Земли, Марса и других планет вырастает, а при его пробуждении он заметно снижается.
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По этой же причине замеры CRaTER указали на удивительную вещь. Оказалось, что США невероятно повезло в 1960 и 1970 годах, когда астронавты программы "Аполлон" совершали первые облеты Луны и "вылазки" на ее поверхность. В то время уровень солнечной активности находился на рекордно высоком уровне, что защитило Нила Армстронга и его коллег по программе от последствий облучения.
Столь же комфортная ситуация, как прогнозируют Ирина Китиашвили и ее коллеги из Центр космических полетов НАСА имени Эймса, будет наблюдаться в последующее десятилетие. Сейчас солнечная активность достигла минимума, однако уже со следующего года число пятен и вспышек постепенно начнет расти и достигнет максимума к 2024-2025 годам, когда США планирует отправить первых астронавтов на Луну.
По текущим прогнозам специалистов НАСА, Солнце будет еще менее беспокойным, чем во время текущего 24 цикла активности, начавшегося в 2008 году. Ученые предполагают, что он будет почти в 1,5-2 раза слабее, что заметно уменьшит число вспышек и пятен в середине следующего десятилетия, а также типичную силу корональных выбросов и других катаклизмов на светиле.
Подобные условия будут максимально благоприятными для межпланетных полетов – солнечный максимум ослабит поток космических лучей, а низкое число пятен и вспышек сделает экспедиции на Луну и Марс более безопасными для здоровья астронавтов и космонавтов.
Эти прогнозы не совсем согласуются с оценками других ученых. К примеру, год назад индийские астрофизики провели аналогичные расчеты и пришли к выводу, что уровень активности Солнца в последующее десятилетие можно будет сравнить с тем, как вело себя светило в 1920-1930 годах, во время начала так называемого "Великого солнечного максимума".
Иными словами, число пятен и вспышек будет заметно выше, чем во время 24 цикла, но намного ниже, чем во времена полетов "Аполлонов". Пока сложно сказать, какой из прогнозов более достоверен, так как ученые еще не до конца понимают все процессы в недрах Солнца и то, что управляет его "спячкой" и пробуждением из нее.
Как надеются и те, и другие гелиофизики, наблюдения орбитальных обсерваторий за изменениями в поведении светила помогут им понять, какой из сценариев развития событий ближе к истине.
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