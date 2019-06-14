Претендующие на "Евродон" компании планируют подать оферты к концу июня

"Сделка по продаже в активной стадии. Изначально было семь претендентов. Сейчас есть три последних кандидата на покупку, которые уже сделали предварительные предложения, сейчас они заканчивают аудит, к концу июня планируют подать свои оферты. Дальше - подведение итогов и доклад коллегиальным органам. После этого планируем вынести на набсовет", - сказал Кузовлев.

"Евродон" - один из крупнейших российских производителей индейки. ВЭБ является кредитором и совладельцем "Евродона" с февраля 2016 года. В конце того же года на площадках группы впервые зафиксировали вспышку птичьего гриппа, в июле 2018 года была еще одна вспышка. В начале ноября 2018 года гендиректором ГК "Евродон" вместо ее основателя Вадима Ванеева стала компания "РК-проект". С начала текущего года грипп птиц был выявлен уже на двух площадках предприятия "Урсдон" (входит в группу "Евродон", занимается разведением родительского стада индейки).