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РИА Новости

Претендующие на "Евродон" компании планируют подать оферты к концу июня

11:32
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМихаил Кузовлев
Михаил Кузовлев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Михаил Кузовлев . Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Три компании претендуют на покупку производителя мяса индейки "Евродона", к концу июня они планируют подать свои оферты, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
Ранее он говорил журналистам, что ВЭБ хочет определиться с претендентом на покупку ГК "Евродон" уже в мае.
"Сделка по продаже в активной стадии. Изначально было семь претендентов. Сейчас есть три последних кандидата на покупку, которые уже сделали предварительные предложения, сейчас они заканчивают аудит, к концу июня планируют подать свои оферты. Дальше - подведение итогов и доклад коллегиальным органам. После этого планируем вынести на набсовет", - сказал Кузовлев.
"Евродон" - один из крупнейших российских производителей индейки. ВЭБ является кредитором и совладельцем "Евродона" с февраля 2016 года. В конце того же года на площадках группы впервые зафиксировали вспышку птичьего гриппа, в июле 2018 года была еще одна вспышка. В начале ноября 2018 года гендиректором ГК "Евродон" вместо ее основателя Вадима Ванеева стала компания "РК-проект". С начала текущего года грипп птиц был выявлен уже на двух площадках предприятия "Урсдон" (входит в группу "Евродон", занимается разведением родительского стада индейки).
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ВЭБЕвродонМихаил КузовлевЭкономика
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