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РИА Новости

Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч

11:30
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкАвтомобили на федеральной автомобильной дороге
Автомобили на федеральной автомобильной дороге
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Автомобили на федеральной автомобильной дороге. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты одобрили предложение Минтранса повысить лимит скорости на российских автомагистралях до 130 километров в час: по их мнению, такую идею пора узаконить, так как на хороших дорогах многие автомобилисты уже ездят именно с такой скоростью.
Ранее газета "Коммерсант" написала, что лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час, соответствующий проект подготовил научно-исследовательский институт Минтранса.
"Это прекрасная идея... На хороших дорогах давно уже многие фактически с такой скоростью ездят. Речь идет о том, чтобы узаконить то, что исторически уже давным-давно сложилось именно так - на хороших дорогах так и ездят 110-120, даже 130 километров в час", - сообщил РИА Новости президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
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По его словам, например, в Белоруссии скорость 130 километров в час для легковых автомобилей - это уже совершенно нормальная устоявшаяся скорость, и никаких проблем в стране с такой скоростью не возникает.
Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев также одобрил проект Минтранса и добавил, что в данном случае, если есть две-три дорожные полосы движения, стоит разграничить скорость движения автомобилей, чтобы человек мог двигаться в удобном для себя темпе.
"Если две полосы, то, допустим, один человек, который не может ехать быстро - 130 километров в час, или грузовой транспорт, у которого есть ограничения, для них оставить, допустим, ограничение 110 километров по правой полосе. Для других, машин высокого класса, легковые, они могут двигаться 130 километров по левой полосе", - рассказал он.
Кроме этого, он уточнил, что если есть третья полоса, там, где съезды и заезды на трассу, то на ней ограничения уменьшить до 90 километров.
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