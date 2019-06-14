Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты одобрили предложение Минтранса повысить лимит скорости на российских автомагистралях до 130 километров в час: по их мнению, такую идею пора узаконить, так как на хороших дорогах многие автомобилисты уже ездят именно с такой скоростью.

Ранее газета " Коммерсант " написала, что лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час, соответствующий проект подготовил научно-исследовательский институт Минтранса.

"Это прекрасная идея... На хороших дорогах давно уже многие фактически с такой скоростью ездят. Речь идет о том, чтобы узаконить то, что исторически уже давным-давно сложилось именно так - на хороших дорогах так и ездят 110-120, даже 130 километров в час", - сообщил РИА Новости президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

По его словам, например, в Белоруссии скорость 130 километров в час для легковых автомобилей - это уже совершенно нормальная устоявшаяся скорость, и никаких проблем в стране с такой скоростью не возникает.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев также одобрил проект Минтранса и добавил, что в данном случае, если есть две-три дорожные полосы движения, стоит разграничить скорость движения автомобилей, чтобы человек мог двигаться в удобном для себя темпе.

"Если две полосы, то, допустим, один человек, который не может ехать быстро - 130 километров в час, или грузовой транспорт, у которого есть ограничения, для них оставить, допустим, ограничение 110 километров по правой полосе. Для других, машин высокого класса, легковые, они могут двигаться 130 километров по левой полосе", - рассказал он.