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РИА Новости

Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе

11:26
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© REUTERS / ISNA Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Военный обозреватель Владислав Шурыгин в разговоре с RT прокомментировал распространенную Центральным командованием США видеозапись, где, согласно их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с одного из танкеров, пострадавших в Оманском заливе.
По его словам, запись не вызывает доверия. Чтобы доказать, что лодка действительно иранская, американские военные должны были как минимум выложить ее маршрут, считает эксперт.
При этом он подчеркнул, что и сам факт присутствия лодки рядом с танкером "ни о чем не говорит".
"Иран осуществлял спасение с подбитых кораблей, экипаж одного из танкеров сейчас находится там, потому что был снят иранскими пограничниками. Они могли снимать какое-то оборудование, разминировать, обследовать объект".
Владислав Шурыгин
Ранее Центральное командование США распространило черно-белое видео, на котором, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. На кадрах виден катер с людьми у борта некоего танкера, при этом надписи и флаги неразличимы.
Накануне иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По их данным, взрывы и пожар на судах произошли в результате торпедной атаки. Официального подтверждения этой информации нет. Моряков с Front Altair эвакуировали в Иран, члены экипажа Kokuka Courageous находятся на борту американского ракетного эсминца Bainbridge. Владелец одного из танкеров сообщил, что на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Оманский залив
Вчера, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают Иран ответственным за нападения на танкеры в Оманском заливе.
В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения США безосновательными. А официальный представитель ведомства Аббас Мусави отметил, что Иран несет ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива и в кратчайшее время пришел на помощь потерпевшим бедствие морякам, а сам инцидент вызывает тревогу.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
00:43
Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеЦентральное командование ВС СШАИранСШАВ мире
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