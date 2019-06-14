Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Военный обозреватель Владислав Шурыгин в разговоре с RT Военный обозреватель Владислав Шурыгин в разговоре с RT прокомментировал распространенную Центральным командованием США видеозапись, где, согласно их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с одного из танкеров, пострадавших в Оманском заливе.

По его словам, запись не вызывает доверия. Чтобы доказать, что лодка действительно иранская, американские военные должны были как минимум выложить ее маршрут, считает эксперт.

При этом он подчеркнул, что и сам факт присутствия лодки рядом с танкером "ни о чем не говорит".

"Иран осуществлял спасение с подбитых кораблей, экипаж одного из танкеров сейчас находится там, потому что был снят иранскими пограничниками. Они могли снимать какое-то оборудование, разминировать, обследовать объект". Владислав Шурыгин

Ранее Центральное командование США распространило черно-белое видео, на котором, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. На кадрах виден катер с людьми у борта некоего танкера, при этом надписи и флаги неразличимы.

Накануне иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По их данным, взрывы и пожар на судах произошли в результате торпедной атаки. Официального подтверждения этой информации нет. Моряков с Front Altair эвакуировали в Иран, члены экипажа Kokuka Courageous находятся на борту американского ракетного эсминца Bainbridge. Владелец одного из танкеров сообщил, что на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают Иран ответственным за нападения на танкеры в Оманском заливе.