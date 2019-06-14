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РИА Новости

СК проверит данные об угрозах главе красноярской Счетной палаты

11:25
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андрей караулов
КРАСНОЯРСК, 14 июн - РИА Новости. Следователи проверяют всю информацию об угрозах в адрес председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко, о которых заявляла она и ее дочь, сообщили РИА Новости в ГСУ СК РФ по региону.
"Проверяется вся информация о том, что поступают угрозы. Сразу же после первого сообщения о поступающих угрозах была начата проверка, в ее рамках будет проверена и эта (по видеообращению дочери)", - сказала представитель СК региона.
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Ранее глава счетной палаты региона Татьяна Давыденко в интервью журналисту Андрею Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли региона и поступающих ей угрозах. Губернатор края Александр Усс заявил, что ситуация будет тщательно рассмотрена и поручил своему заместителю Павлу Солодкову встретиться с Давыденко и выяснить детали происходящего. По его словам, после встречи Давыденко ничего конкретного об угрозах сказать не смогла. МВД региона сообщало, что по указанию начальника краевого главка начата проверка ситуации в связи с возможной угрозой профессиональной деятельности главы счетной палаты региона.
По словам первого заместителя губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко, интервью с Давыденко вошло в цикл видео, "которые в последнее время господин Караулов разместил в сети интернет, в YouTube". Он отметил, что передачи были направлены на дискредитацию губернатора Красноярского края, в целом дискредитацию социально-экономической ситуации на территории края. По словам чиновника, перед выходом первого видео Караулов якобы настойчиво звонил в приемную губернатора и предложил Пономаренко заплатить ему 2,4 млн рублей за то, чтобы передача не вышла в эфир. Караулов после этого обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке для проверки слов чиновника.
Через несколько дней дочь Давыденко разместила в интернете видеообращение к президенту РФ, где она говорит, что ее матери угрожают, и просит защиты.
Андрей Караулов
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Обвиненный в вымогательстве журналист Караулов обратился к генпрокурору
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Следственный комитет РФАлександр УссАндрей КарауловЮрий ЧайкаКрасноярский крайРоссияКрасноярскПроисшествия
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