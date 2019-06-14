СК проверит данные об угрозах главе красноярской Счетной палаты

КРАСНОЯРСК, 14 июн - РИА Новости. Следователи проверяют всю информацию об угрозах в адрес председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко, о которых заявляла она и ее дочь, сообщили РИА Новости в ГСУ СК РФ по региону.

По словам первого заместителя губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко, интервью с Давыденко вошло в цикл видео, "которые в последнее время господин Караулов разместил в сети интернет, в YouTube". Он отметил, что передачи были направлены на дискредитацию губернатора Красноярского края, в целом дискредитацию социально-экономической ситуации на территории края. По словам чиновника, перед выходом первого видео Караулов якобы настойчиво звонил в приемную губернатора и предложил Пономаренко заплатить ему 2,4 млн рублей за то, чтобы передача не вышла в эфир. Караулов после этого обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке для проверки слов чиновника.