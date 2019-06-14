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РИА Новости

В Воронеже два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушками

11:22
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ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в столкновении трех легковых автомобилей и микроавтобуса в Воронеже, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону.
Авария произошла в 7.15 мск на улице Арбатская.
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"Двадцатишестилетний водитель автомобиля ВАЗ-21074, местный житель, при обгоне автомобиля ГАЗ допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2114, под управлением 20-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
По данным полиции, после этого, автомобиль ВАЗ-21074 столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, под управлением 53-летнего воронежца, и микроавтобусом ГАЗ, под управлением 56-летнего местного жителя.
"В результате ДТП водители автомобилей ВАЗ получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - сообщает полиция.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.
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