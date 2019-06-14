Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T11:18Z
https://ria.ru/20190614/1555563883.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155554/89/1555548911_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_f85daed1081082ba9ad6a607b5e63ec8.jpg
РИА Новости

Саакашвили встал на учет в киевском военкомате

11:18
323
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что встал на учет в Святошинском военкомате Киева и готов защищать Украину с оружием в руках.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину.
"Прошёл медицинскую комиссию и встал на военный учёт в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, годен к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину", - написал Саакашвили в пятницу на своей странице в Facebook.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
Михаил Саакашвили
2 июня, 23:45
Саакашвили показал, как живет в недостроенном доме в Киеве
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
0140000
Обсудить 2
Михаил СаакашвилиКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
На реконструкцию Нотр-Дама внесли лишь 9% обещанных пожертвований
РИА
Новости
Зенитные ракетные системы С-400
Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Донбассе
Лента
новостей
Во Вьетнаме разбился военный самолет
Националисты повалили бюст маршала Жукова в Харькове
Активисты в Харькове сообщили об обысках по делу о сносе бюста Жукова
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в районе польского города Моронг
В Польше назвали расходы на увеличение военного присутствия США чрезмерными
Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Володин поддержал идею изымать у госслужащих незаконные доходы
Флаги ЕС
Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани: действия США представляют угрозу стабильности Ближнего Востока
Котлован в селе Оглонги района имени Полины Осипенко Хабаровского края, где погиб мальчик
В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос
Военнослужащие сирийской армии в районе Алеппо
США не выполнили обязательства по Манбиджу, заявили в Анкаре
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта на прогоне спектакля в постановке Леонида Трушкина Спасатель
Минкульт Украины исключил актера Добронравова из "черного списка"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04В Москве только 8% доноров берут деньги за сдачу крови
11:57Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
11:56В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса
11:55Минкульт Украины исключил актера Добронравова из "черного списка"
11:55Путин кратко пообщался с премьером Пакистана на полях саммита ШОС
11:55Путин и Лукашенко пообщались на полях саммита ШОС
11:54В Минфине пока не видели предложений Чубайса о введении нового налога
11:52Москалькова заявила о новых вопросах в пенсионной сфере
11:52Болгарский посол призвал развивать связи с Россией несмотря на санкции
11:50Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа
11:48Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
Лента новостейМолния