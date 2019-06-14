ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу утром обстреляли окраины Донецка из минометов, по предварительным данным, жертв нет, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 05.30 (время совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Марьинки по направлению поселка шахты Трудовская. Было выпущено 13 мин калибром 82 миллиметра. В результате обстрела зафиксированы повреждения трех жилых домов. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет", - сообщил представитель ведомства.