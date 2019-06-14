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РИА Новости

Володин поддержал идею изымать у госслужащих незаконные доходы

11:11
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу Минюста об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не могут подтвердить законность их получения.

"Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией", — пояснил он.

Также Володин поручил профильному комитету нижней палаты парламента подключиться к проработке инициативы, чтобы рассмотреть ее следующей весной в приоритетном порядке.
Законопроект разрабатывается министерством в рамках национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.
Действие инициативы будет распространяться на лиц, занимающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах.
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МинюстГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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