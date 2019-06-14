Володин поддержал идею изымать у госслужащих незаконные доходы

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу Минюста об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не могут подтвердить законность их получения.

"Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией", — пояснил он.

Также Володин поручил профильному комитету нижней палаты парламента подключиться к проработке инициативы, чтобы рассмотреть ее следующей весной в приоритетном порядке.

Законопроект разрабатывается министерством в рамках национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.