Володин поддержал идею изымать у госслужащих незаконные доходы

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу Минюста об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не могут подтвердить законность их получения.
"Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией", — пояснил он.
Также Володин поручил профильному комитету нижней палаты парламента подключиться к проработке инициативы, чтобы рассмотреть ее следующей весной в приоритетном порядке.
Законопроект разрабатывается министерством в рамках национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.
Действие инициативы будет распространяться на лиц, занимающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах.