Депутат призвал провести ревизию дорог перед увеличением скоростного режима

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Прежде чем увеличивать скоростной режим на дорогах, необходимо провести ревизию дорожно-уличной сети, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее газета " Коммерсант " сообщила, что научно-исследовательский институт Минтранса предложил повысить лимит скорости на российских автомагистралях до 130 километров в час. Как пояснила газета, собственник дороги может повысить лимит скорости на ней со 110 до 130 километров в час. Такие участки есть пока у "Автодора" (госкомпания, курирующая платные дороги), добавляет издание. Это пять участков на трассе М4 и два на М11 (еще два планируется построить), уточнило издание.

Лысаков напомнил, что ранее в Госдуме состоялись слушания по безопасности дорожного движения. В ходе мероприятия, в частности, обсуждалась отмена ненаказуемого скоростного лимита в 20 километров в час. По итогам мероприятия в ГД рекомендовали правительству поручить Генпрокуратуре совместно с МВД РФ и Росстандартом провести ревизию систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

"После наведения порядка на дорогах необходимо повысить скоростной режим. Прежде чем поднимать вопрос о возможной отмене ненаказуемых 20 километров в час, необходимо скоростной режим сделать таким, чтобы он соответствовал техническим критериям дороги, то есть ее категорийности", - сказал Лысаков РИА Новости.

Он отметил, что ранее Государственная Дума также предлагала правительству провести комплексный объем работ, чтобы навести порядок на дорогах, в том числе повысив скоростной режим на них.