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РИА Новости

Депутат призвал провести ревизию дорог перед увеличением скоростного режима

11:11
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Прежде чем увеличивать скоростной режим на дорогах, необходимо провести ревизию дорожно-уличной сети, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что научно-исследовательский институт Минтранса предложил повысить лимит скорости на российских автомагистралях до 130 километров в час. Как пояснила газета, собственник дороги может повысить лимит скорости на ней со 110 до 130 километров в час. Такие участки есть пока у "Автодора" (госкомпания, курирующая платные дороги), добавляет издание. Это пять участков на трассе М4 и два на М11 (еще два планируется построить), уточнило издание.
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Лысаков напомнил, что ранее в Госдуме состоялись слушания по безопасности дорожного движения. В ходе мероприятия, в частности, обсуждалась отмена ненаказуемого скоростного лимита в 20 километров в час. По итогам мероприятия в ГД рекомендовали правительству поручить Генпрокуратуре совместно с МВД РФ и Росстандартом провести ревизию систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
"После наведения порядка на дорогах необходимо повысить скоростной режим. Прежде чем поднимать вопрос о возможной отмене ненаказуемых 20 километров в час, необходимо скоростной режим сделать таким, чтобы он соответствовал техническим критериям дороги, то есть ее категорийности", - сказал Лысаков РИА Новости.
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Он отметил, что ранее Государственная Дума также предлагала правительству провести комплексный объем работ, чтобы навести порядок на дорогах, в том числе повысив скоростной режим на них.
"Эксперты и ученые говорят о том, что повышение скоростного режима не имеет корреляции с увеличением количества ДТП, поэтому бояться повышения скоростного режима не надо", - добавил Лысаков.
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Вячеслав ЛысаковГосдума РФГенеральная прокуратура РФМВД РФМоскваРоссияОбщество
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